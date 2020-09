Hauge vuole il Milan. La trattativa entra nel vivo

Jens Petter Hauge vuole il Milan e il Milan conta di accelerare. La trattativa sta entrando nel vivo, con la regia del suo agente che è in stretto contatto con Maldini e Massara. E’ evidente che, dopo la gara di Europa League, l’esterno offensivo norvegese ha scelto il Milan e che il Milan abbia necessità di regalarlo subito a Pioli senza tenerlo in parcheggio fino alla prossima sessione di mercato. Il Bodo/Glimt chiede sei-sette milioni più bonus, il Milan offre qualcosa in meno ma ci sono le basi per arrivare a una definizione. Proprio contando sulla volontà del talentuoso Hauge che ha scelto…

Foto: instagram personale Hauge