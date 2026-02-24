Hauge: “Serata magica, fantastica. Vogliamo goderci il momento”

24/02/2026 | 23:36:17

Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo/Glimt, ha parlato a Sky dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Per noi sono state due partite incredibili, sapevamo che sarebbero state dure contro una squadra fantastica. Ora sono molto contento, abbiamo molta fiducia nel progetto e lo stiamo dimostrando anche in Champions League. Siamo una squadra composta da tanti giocatori locali, questo percorso ci rende orgogliosi. Lavoriamo tanto l’uno per l’altro, stasera è stata una serata fantastica. Ci godiamo il momento e speriamo di toglierci altre soddisfazioni”.

Foto: sito Bodo Glimt