Hauge, l’agente non smentisce: “Non dico il nome del club, ma qualcuno ha un feeling con Jens”

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Jens Petter Hauge al Milan dopo il gol di ieri sera in Europa League nella gara contro il Bodo/Glimt. L’esterno norvegese è finito nel mirino dei rossoneri e l’agente – Atta Aneke – ai microfoni di VG Sporten non ha smentito le voci di mercato: “Non voglio commentare club specifici, ma sappiamo che qualcuno ha un feeling con Jens Petter. C’è stato molto interesse anche prima della partita. Ci sono stati club che hanno mostrato interesse concreto. Dopo la partita, diversi, ma anche i club che c’erano prima, hanno intensificato la voglia di mettersi d’accordo o di scendere in campo. L’interesse è salito alle stelle. Ci sono club di tutti e cinque i principali campionati in Europa.”

Foto: BJØRN S. DELEBEKK