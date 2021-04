Hauge: “Ho ancora tanto da migliorare. Ibrahimovic? Un grande. Haaland mi ha consigliato il Milan”

Uomo della provvidenza contro la Sampdoria, il giovane attaccante nordico del Milan, Jens Petter Hauge ha così parlato ai microfoni di Sport Mediaset: “Vorrei dare un ulteriore contributo alla squadra e fare anche gol. C’è ancora tanto da migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente. Ibrahimovic? E’ un grande, abbiamo passato dei bei momenti insieme. Al mio arrivo mi ha detto di impegnarmi e di godermela perché il Milan è un club con una storia importante. Mi ha detto di lavorare duramente e di inserirmi bene nel gruppo. Haaland? Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato del Milan e lui me l’ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene. Un suo arrivo in Italia? Penso che abbia tutte le qualità per giocare in Italia, si troverebbe molto bene qui perché è molto forte e veloce”.+

Foto: Milan Twitter