Sono iniziate questa mattina le visite mediche per Jens Petter Hauge. Il talento norvegese, che ha folgorato il Milan con la maglia del Bodo Glimt, si è recato intorno alle 9 alla clinica “La Madonnina” di Milano. Arrivato ieri sera in Italia, in giornata firmerà il contratto con i rossoneri.

Foto: tv2 sporten