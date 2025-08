Hato si presenta al Chelsea: “Credo di poter essere un buon giocatore per questo club”

03/08/2025 | 22:54:45

Dopo sette anni trascorsi nell’Ajax, Hato ha deciso di intraprendere una nuova sfida in Premier League. Ecco le sue prime parole da Blues: “Lasciare l’Olanda non è stato facile — ha dichiarato — ma sentivo che era il momento giusto per fare questo passo. Volevo affrontare nuove competizioni, conoscere una nuova cultura e giocare in una squadra ambiziosa come il Chelsea. Credo di poter essere un giocatore importante per questo club”.

Foto: insta chelsea