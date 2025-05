Hateboer lascia il Rennes? “Qui le cose non stanno andando bene”

10/05/2025 | 19:10:08

L’ex esterno dell’Atalanta Hans Hateboer, attualmente al Rennes, parla del complicato momento dei francesi, undicesimi in classifica: “Questo numero è molto particolare e, credo, dice anche qualcosa di quest’anno, in cui mi sono battuto, senza che potessi prevedere che potesse succedere una situazione come questa”, ha detto Hateboer in un’intervista concessa a Viaplay. “Ho avuto anni di grande successo al Groningen ed all’Atalanta, ma a volte le cose possono anche andare meno bene, come sta succedendo ora”.

Foto: Instagram Hateboer