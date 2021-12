Hateboer: “Felice di essere tornato, ma ora siamo in cinque per due maglie”

Hans Hateboer parla a DAZN dopo la gara vinta per 4-0 dall’Atalanta contro il Venezia. “Sono felice, è stata lunga: è stato un periodo difficile, pensavo di farlo ad agosto, ora finalmente ci siamo. Ora siamo in 5 per due maglie sugli esterni ma le gare sono tante, serve far bene per giocare, sarà una bella sfida.

Pasalic? Deve pagare una cena, senza dubbio: sta vivendo un momento importante, è bello anche per lui”.