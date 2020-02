Hans Hateboer, autore della doppietta che ha trascinato l’Atalanta nella vittoria per 4-1 sul Valencia, ha parlato a Uefa.com: “Sono contentissimo per la vittoria, è sempre emozionante segnare una doppietta in Champions. Dobbiamo ancora giocare la partita di ritorno e aspettiamo prima di tirare le somme, ma è stata una notte speciale”.