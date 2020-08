Hateboer a sorpresa: “Il mio ciclo all’Atalanta è finito”

Un fulmine a ciel sereno: a sorpresa il difensore olandese dell’Atalanta Hans Hateboer ha messo fine al proprio sodalizio con la Dea. Inequivocabili le sue parole: “Per me il ciclo è finito e voglio un nuovo club. Penso che i risultati dell’Atalanta in questi anni siano stati fantastici, ma non credo si possa andare oltre”. Queste le parole rilasciate dal calciatore a Voetbal International. Ha aggiunto Hateboer: “Ho trascorso tre anni fantastici qui a Bergamo, ma credo che sia l’ora di trovare una nuova strada. La mia è una scelta personale, l’Atalanta non c’entra, voglio una nuova esperienza e opportunità. La carriera del calciatore è limitata e c’è da fare delle scelte”

