Hassan (dt Egitto): “Salah? Spero che resti in Europa, altrimenti l’Arabia sarebbe una buona opzione”

30/03/2026 | 16:25:08

Ibrahim Hassan, fratello del ct dell’Egitto, suo braccio destro e direttore tecnico dell’Egitto, ha rilasciato un’intervista a On Sports sul futuro di Mohamed Salah, che a fine stagione lascerà il Liverpool: “Preferirei che rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di club di Serie A. Se non dovesse ricevere offerte dall’Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo”.

foto instagram salah