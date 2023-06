Hasic al 120′! Il Lecce è campione d’Italia Primavera. Battuta la Fiorentina 1-0

Il Lecce vince il campionato Primavera. La compagine salentina vince 1-0 sulla Fiorentina, grazie a un gol che arriva al 120′, a pochi attimi dai calci di rigore.

Gara non bella, molto bloccata tre le due migliori difese della regoular season. Il Lecce fa la partita, la Fiorentina prova a ripartire, ma poche occasioni e tanto gioco spezzettato. I 90 minuti terminano 0-0.

Si va ai supplementari. La migliore chance ce l’ha la Fiorentina, con un pallone che sfiora la traversa. Gara che scivola via, sembrano ormai inevitabili i calci di rigore. Ma all’ultimo assalto, il Lecce la sblocca e la vince.

Al 120′, calcio d’angolo per il Lecce, dormita della difesa della Fiorentina, Hasic è il più lesto di tutti a insaccare, all’ultimo secondo. E’ festa per il lecce, dramma (sportivo) per la Fiorentina, con i grandi che persero la finale di Conference League al 90′, e i ragazzi al 121′.

Foto: twitter Lecce