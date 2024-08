Hasa sarà un nuovo giocatore del Lecce. La Juventus avrà un’alta percentuale da eventuale futura rivendita

Luis Hasa sarà un nuovo giocatore del Lecce. Il talentuoso regista classe 2004 della Juventus, recentemente nominato miglior giocatore dell’Europeo Under 19, voleva fortemente restare in Serie A. Inizialmente il giocatore sembrava dover approdare al Frosinone, ma la trattativa tra i due club è saltata proprio per scelta dello stesso Hasa. Ora il centrocampista andrà al Lecce con la Juventus che avrà il 40 per cento da eventuale futura rivendita.

Foto: instagram Hasa