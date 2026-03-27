Hasa, niente Italia: ha deciso di giocare con l’Albania

27/03/2026 | 17:56:55

Luis Hasa ha deciso di non vestire più la maglia dell’Italia. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio della Juventus e oggi di proprietà del Napoli ma in prestito alla Carrarese, ha infatti deciso di cambiare Nazionale e di giocare ufficialmente con la maglia dell’Albania. Una decisione importante per il classe 2004, che nelle nazionali giovanili italiane ha collezionato anche tre presenze con l’Under 21, prima di optare per la nazionale maggiore albanese.

Foto: Instagram Hasa