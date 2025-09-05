Hart: “Donnarumma è un giocatore di classe mondiale. E’ più che capace di giocare con i piedi”

05/09/2025 | 18:10:00

L’ex portiere di Torino e Manchester City Joe Hart ha parlato alla BBC soffermandosi sull’approdo di Donnarumma in Premier League: “Non posso che pensare a quello che Donnarumma ha fatto. Ed è capace di giocare con i piedi. È più che capace di farlo! Parliamo di un ragazzo che ha esordito in una squadra come il Milan a 16 anni. Era solo un ragazzino. Poi va al Paris Saint-Germain e vince la prima Champions League della storia del club. Io sono contento che sia venuto in Premier League, è un trasferimento positivo. Pep sa che è un giocatore di classe mondiale”.

Foto: Instagram Hart