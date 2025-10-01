Harry Kane, una macchina infernale: che numeri!

È un avvio di stagione straordinario quello che sta vivendo in questo momento Harry Kane. L’attaccante inglese, in campionato, ha già raggiunto quota 10 gol e 3 assist dopo sole 5 giornate, con una media di 2 gol a partita, partecipando così a più della metà dei gol segnati dal Bayern Monaco in Bundesliga fino a ora. I suoi numeri eccezionali non si fermano qui: Kane ha anche realizzato 4 gol in Champions League in sole 2 partite, segnando una doppietta nella vittoria per 3-1 contro il Chelsea e un’altra nella vittoria per 5-1 contro il Pafos, confermando una media di 2 gol a partita anche in Europa. Se si aggiungono ai suoi straordinari numeri anche i gol segnati in Supercoppa, Pokal e con la Nazionale, l’inglese arriva a un totale di 18 gol in questo avvio di stagione, cifre che fanno ben sperare per la corsa alla Scarpa d’Oro e per il prosieguo della Champions League.

Foto: Instagram Kane