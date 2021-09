Harry Kane: “Si può perdere, ma con il Chelsea sembravamo ragazzini contro veri calciatori”

Momento nero per il Tottenham che è reduce da alcune sconfitte in Premier e ieri è stato demolito in casa dal Chelsea in uno dei derby di Londra. Chelsea devastante che ha meritato ampiamente il 3-0 che ha aperto strascichi in casa Spurs.

Sui social, la stella del Tottenham, Harry Kane, non le ha mandate a dire a nessuno dopo la pesante debacle.

Queste le sue parole: “Sembravano uomini contro ragazzini. Non ci posso credere: si può avere una giornata storta e perdere ma ci cono modi e modi. Io ho visto proprio una mancanza di volontà, soprattutto sul secondo gol. Si può forse criticare l’allenatore ma bisogna andare sul pallone per cercare di fermare i tiri degli avversari. Il Chelsea è una squadra brillante, c’è qualità pura anche in panchina, sono completi, compatti in ogni reparto e se ti manca anche la determinazione allora puoi stare anche a casa. L’atteggiamento del Tottenham è stato da film horror”.

Foto: Twitter Tottenham