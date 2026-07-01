Harry Kane ribalta il Congo (2-1): l’Inghilterra vede le streghe, poi si salva con il suo fuoriclasse e va agli ottavi

01/07/2026 | 20:00:43

L’Inghilterra vede le streghe, poi si salva con il suo fuoriclasse e va agli ottavi. Harry Kane trascina la Nazionale dei Tre Leoni agli ottavi di finale dei Mondiali.

La partenza è veemente per gli africani. Pressing alto e possesso palla e al 7′ la sbloccano clamorosamente con Cipenga. Grande difficoltà dei britannici nei primi minuti, il Congo quando accelera fa paura. La prima chance inglese al 31, colpo di testa di Bellingham, para il portiere. Al 35′ altra chance importante per gli inglesi, conclusione di Rashford, salva sulla linea la difesa africana. Ma la chance più clamorosa ce l’ha il Congo al 40′, Wissa servito perfettamente, ad un metro dalla porta colpisce Pickford e palla che finisce sul palo. Nel recupero del primo tempo ha una buona chance anche l’Inghilterra con Bellingham, para l’estremo difensore del Congo. Anche Kane si schianta contro Mpasi, strepitoso nel finale.

Nella ripresa, altro miracolo di Mpasi su Bellingham al 52′, poi salva la difesa sulla linea.

Il gol arriva al 75′. Cross di Gordon, va Kane di testa, ci mette la mano Mpasi ma stavolta non può nulla. Pareggio inglese. L’Inghilterra la vuole vincere. Bellingham sfiora la rete, subito dopo all’86’, Harry Kane si gira e scaraventa in porta il gol del 2-1. Inghilterra col naso avanti all’87’. Tentativi di un fiero Congo fino ai 6 minuti di recupero. Ma non basta, fa festa l’Inghilterra che vince 2-1 e vola agli ottavi.

Foto: twitter Inghilterra