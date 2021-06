Harry Kane: “L’Inghilterra non alza un trofeo da decenni. Non vincere qualcosa in questa generazione sarebbe un fallimento”

Il bomber del Tottenham e della Nazionale inglese, Harry Kane, ha rilasciato un’intervista a London Evening Standard delle ambizioni della Nazionale di Southgate agli Europei, che vuole interrompere un digiuno di vittorie lungo 55 anni.

Queste le sue parole: “Spero che a mia madre non dispiaccia che riveli la sua età, ma è nata nel 1966. Mio padre è nato nel 1964, quindi aveva due anni quando l’Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo. Stiamo parlando di un sacco di tempo, oltre 50 anni, e sta a noi mettere le cose a posto. Qualora finissi la mia carriera di calciatore senza vincere un trofeo importante per l’Inghilterra, lo vedrei come un fallimento. Ci abbiamo provato ai Mondiali 2018, arrivando alle fasi finali. So che abbiamo ancora margini per migliorare, ma questo è il nostro obiettivo e penso che possiamo farcela. Ci sono molte aspettative, ma anche convinzione. Conosco i miei compagni e sento che siamo pronti a tutto.

Le rivali più temibili: “Ci sono alcune grandi squadre, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Portogallo e per vincere sappiamo che dobbiamo batterle, e questa è la sfida. Ma so per certo che nessuna di queste squadre vorrà affrontarci. Ci conoscono bene”.

Foto: Twitter FIFA