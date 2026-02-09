Harry Kane: “Dopo un paio di partite non vinte l’ambiente già mugugnava. Ma la parte più importante della stagione comincia ora”

09/02/2026 | 17:09:42

Harry Kane, attaccante e stella del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild dopo l’ultimo impegno di campionato, con la netta vittoria dei bavaresi.

Queste le sue parole: “Nelle ultime settimane c’è stata un po’ di inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite. Per questo era fondamentale restare calmi e fedeli a noi stessi. Abbiamo avuto una settimana intera per prepararci e il livello in allenamento è stato altissimo. Si vede che il gruppo è in forma e in salute, tutti lottano per un posto in campo. Lo abbiamo dimostrato oggi, specialmente nei primi 15 minuti, scendendo in campo con grande intensità. Poi la loro espulsione ha spezzato un po’ il nostro ritmo e ci sono voluti 20 minuti per ritrovare il nostro gioco. Onore all’Hoffenheim, sono un’ottima squadra”.

Sulla classifica: “Sappiamo di essere entrati nella fase cruciale della stagione: abbiamo un buon vantaggio in vetta, ma come visto la scorsa settimana, può ridursi velocemente”.

Ma i piani sono andati come da aspettativa in casa Bayern, a detta di Kane: “Volevamo arrivare a febbraio e marzo in questa posizione: siamo primi, ancora in corsa in Coppa di Germania e tra le prime otto in Champions League. La stagione inizia davvero adesso: dobbiamo continuare così e vedere chi riuscirà a tenerci il passo”.

Foto: sito Bayern