Harry Kane, ci pensa anche il Barcellona

02/11/2025 | 11:23:42

Secondo quanto riportato da SPORT, Harry Kane potrebbe lasciare il Bayern Monaco grazie a una clausola rescissoria da 65 milioni di euro, per approdare al Barcellona come sostituto di Robert Lewandowski. Il 32enne attaccante inglese si sta confermando anche in questa stagione tra i migliori nel panorama mondiale, avendo già realizzato 25 gol e fornito 4 assist in 20 partite. Attualmente Kane percepisce uno stipendio di 25 milioni di euro al Bayern, una cifra che i blaugrana potrebbero eguagliare senza difficoltà per assicurarsi le sue prestazioni.

Foto: Instagram Harry Kane