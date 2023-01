Harroui e la Samp: quel no alla Cremonese e l’indizio blucerchiato

Il no di Abdoui Harroui alla Cremonese, raccontato diversi giorni fa, nascondeva un motivo… blucerchiato. Vi avevamo raccontato come il centrocampista marocchino, di proprietà del Sassuolo, avesse deciso di aspettare. E avevamo segnalato – tra gli altri club – la presenza importante della Samp che si prepara a chiudere in prestito con obbligo di riscatto.

Foto: Twitter Sassuolo