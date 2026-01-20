Harrison: “Vanoli bravo sotto ogni punto di vista. Voglio onorare il nome di Commisso”

20/01/2026 | 17:24:49

Il nuovo acquisto della Fiorentina Jack Harrison ha parlato ai canali ufficiali del club toscano: “Sono entusiasta di iniziare e conoscere i miei compagni. Il Viola Park è un posto bellissimo, non vedo l’ora di allenarmi e partire con questa nuova avventura. Un’esperienza nuova per me, ma ho la mente sempre aperta. Firenze? Ancora non l’ho visitata, se qualcuno ha qualche suggerimento sono pronto ad ascoltare. Vanoli? Ci ho parlato, mi sembra bravo sotto ogni punto di vista. Qui sono tutti gentili, mi hanno accolto benissimo. Commisso? Mi dispiace per la sua scomparsa, so che hanno fatto tanto per Firenze e per la Fiorentina. Voglio onorare il suo nome tutte le volte che scenderò in campo. Prometto a tutti i tifosi viola che darò il massimo per questa maglia e che lavorerò sull’italiano”.

foto x fiorentina