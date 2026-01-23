Harrison: “La Fiorentina non merita questa classifica, ho attraversato momenti simili con Leeds ed Everton e non ho paura”

23/01/2026 | 12:02:18

Il neo acquisto della Fiorentina, Jack Harrison, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Bielsa? E’ stata un’esperienza incredibile. Ero giovane e lui mi chiedeva molto, curava tutti i dettagli. Non avevo mai visto una cosa simile. Lo rispetto e gli sarò sempre grato. Sperto di tornare ai quei livelli e di portare quegli insegnamenti. Che tipo di giocatore sono? Mi piace portare energia sul campo e lavorare in attacco, ma anche coprire in difesa. In Serie A è importante. Voglio portare la maturità che ho appreso in Premier. Essere qui è una grande opportunità. Cosa mi ha portato a lasciare la Premier? Per me la Fiorentina è un grandissimo club che non merita il posto che sta occupando. E’ una bella opportunità essere qui. Ho già attraversato certi momenti con Leeds ed Everton e non ho paura”.

Foto: X Fiorentina