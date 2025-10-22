Haro (presidente Betis): “Giocare il campionato all’estero? Certo, ma non in una partita in cui siamo in casa”

Il presidente del Real Betis, Angel Haro, ha parlato ai media spagnoli prima di partire per il Belgio per la sfida contro il Genk. Queste le sue parole come riportate da AS:

“Piano Miami? È vero che questa situazione va avanti da un po’. La Lega voleva proiettare il suo marchio. C’è stata una mancanza di comunicazione per coinvolgere tutti. Non ho altre informazioni per fare una valutazione. Il Betis all’estero? Certo, non in una partita in cui il Betis gioca in casa. Il Betis ha una tifoseria molto importante e dobbiamo rispettarla. Se fosse possibile, ne parleremmo. Quello che la Liga cercava era qualcosa di buono, ma se non è piaciuto è un altro discorso. In futuro? Perché no. Dobbiamo essere aperti a nuove iniziative se vogliamo competere con la Premier League”.

Foto: sito Betis