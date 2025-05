Haro (pres. Betis): “Fiorentina solida. Ma se giochiamo come sappiamo, vinceremo”

07/05/2025 | 13:30:04

Il presidente del Betis Siviglia, Angel Haro ha parlato ai media presenti all’aeroporto di Siviglia prima della partenza per Firenze. Le sue dichiarazioni riportate da Marca: “Senza dubbio, questa è una partita storica, almeno per il Real Betis Balompie. Siamo sul punto di giocare la nostra prima finale europea. Naturalmente, è una partita molto importante. Le sensazioni sono positive, vedere come sta la squadra, come sta giocando. Penso che affronteremo questa partita con la tensione che deriva da quello che abbiamo passato, ma con la fiducia assoluta che andremo avanti. La tensione è insita in una partita che non sarà facile, con un avversario molto forte, che gioca nel proprio campo, e quindi ovviamente siamo prudenti, ma anche fiduciosi nel gioco della squadra”.

Sulla forma della squadra: “Siamo arrivati ​​con tanti elementi, con giocatori chiave molto motivati. Siamo tra quelli in forma migliore. Ho visto buone squadre del Betis, ma per me sono tra le migliori. Abbiamo avuto buone squadre, ma non con lo stesso entusiasmo. Le squadra non ha mai smesso di competere. Lo spogliatoio è molto emozionato, consapevole di avere l’opportunità di vincere un titolo, il che significa qualificarsi contro la Fiorentina”.

Sui tifosi: “I tifosi devono essere felici, noi dobbiamo goderci questo percorso, ma la società deve rimanere con i piedi per terra. Questo ottimismo non deve essere limitato, ma noi professionisti dobbiamo mantenere questa moderazione”.

Sulla Fiorentina: “Per quanto riguarda la Fiorentina hanno un attaccante che ritengo sia un giocatore importante, hanno anche alcuni giocatori a centrocampo che dobbiamo tenere d’occhio. Sono una squadra solida, una squadra che sa il fatto suo, e dobbiamo prestare molta attenzione a questo tipo di giocatori, ma anche giocare la nostra partita, perché se il Betis gioca come abbiamo fatto noi, anche solo all’andata, penso che vinceremo”.

Foto: sito Betis