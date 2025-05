Haro (pres. Betis): “Antony? Sono ottimista. Lui farà di tutto per restare qui”

28/05/2025 | 20:45:48

Manca sempre meno allo Stadion Wroclaw di Breslavia, in Polonia, per il calcio d’inizio della finalissima di Conference League tra il Betis Siviglia e il Chelsea. Nel pre-partita a proposito del match e non solo è intervenuto Angel Haro, il presidente in carica del club verdiblancos che si gioca il primo trofeo europeo della storia del club: “Vedo i giocatori molto impegnati. Hanno fiducia nelle proprie capacità e vedo convinzione. Penso che faremo una buona partita. Se c’è qualcosa che non è mai venuta meno nella nostra storia è il supporto dei tifosi”, le prime parole riprese dal quotidiano spagnolo Marca.

Foto: X Betis