Hareide (ct Islanda): “Non ho pensato a Gudmundsson. La notizia deve concludere il percorso legale”

L’allenatore della nazionale islandese Åge Hareide e il capitano Jóhann Berg Guðmundsson hanno parlato in una conferenza stampa a Laugardalsvell, prima dell’importante partita contro il Galles nella National Football League domani sera. Queste le parole del CT in merito alla questione Gudmundsson, prima domanda fatta dai giornalisti presenti: “Non ho pensato a scegliere Albert e ora potrebbe essere impossibile contattarlo. Non ho una grande opinione di quello che è successo perché la notizia deve concludere il suo percorso legale”.

Foto: instagram gudmundsson