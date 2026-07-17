Harder saluta la Fiorentina: “Resterà casa mia, porterò con me tutti gli insegnamenti”

17/07/2026 | 18:15:23

Anche Harder saluta la Fiorentina, il messaggio sui social: “Dopo 10 anni è arrivato il momento di salutare quella che è stata, è e sarà la mia casa, il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho vissuto momenti indimenticabili, ho avuto la fortuna di realizzare il sogno di fare il mio esordio e di indossare una maglia che porterò sempre nel cuore. Voglio ringraziare la società, tutti gli allenatori, i dirigenti, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Le strade oggi si dividono e inizierò una nuova esperienza con entusiasmo, voglia di mettermi in gioco e di continuare a crescere. Porterò con me tutto quello che questa società mi ha insegnato. Grazie di cuore”.

Foto: Instagram Harder