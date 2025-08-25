Harder al Milan: è fatta, cifre confermate. Ora visite e firma

25/08/2025 | 18:52:55

Conrad Harder sarà un nuovo attaccante del Milan. Confermate le cifre che vi abbiamo svelato in esclusiva due giorni fa, su un’offerta ufficiale presentata a sorpresa dai rossoneri, 27 milioni bonus compresi, e che lo Sporting CP aveva accettato. Da quel momento il Milan ha lavorato con l’entourage del ragazzo per convincerlo completamente sul progetto tecnico e per respingere definitivamente l’assalto del Rennes che nei giorni precedenti era andato molto vicino all’accordo. Ora siamo agli ultimi passaggi formali burocratici, Harder nelle prossime ore sarà a Milano per visite e firme. Passa la linea Busardò, l’intermediario che ha spinto per arrivare a un accordo. Un profilo chiaramente avallato da Allegri, ma di sicuro non il suo preferito visto che in cima alla lista c’è sempre Dusan Vlahovic.

Foto: Instagram Harder