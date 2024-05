Hard Rock Stadium, il teatro della finale di Copa America 2024

Il 14 luglio si giocherà la finale di Copa America e lo stadio designato per l’evento è l’Hard Rock Stadium di Miami, con una capienza di 65mila posti. Questo stadio, costruito nel 1987, ospiterà altre due partite della CONMEBOL Copa América: la prima si giocherà il 23 giugno, tra Uruguay e Panama, nel Gruppo C. La seconda, si giocherà il 29 giugno tra Argentina e Perù nel Gruppo A. Sede dei Miami Dolphins della National Football League, l’Hard Rock Stadium sa cosa vuol dire far parte di una fase finale importante, avendo ospitato il Super Bowl sei volte: nel 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 e 2020. Dal 2019 in questo stadio si tiene anche uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, il Miami Masters 1000, dove giocatori come Roger Federer, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati incoronati campioni nel corso degli anni. Un altro evento importante a cui parteciperà questo leggendario stadio è la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ospiterà sette partite: quattro partite della fase a gironi, una partita dei sedicesimi, un quarto di finale e la partita per il terzo posto. Il luogo noto per i momenti sportivi storici si prepara ad ospitare la partita finale del torneo di quest’anno.

Foto: Wikipedia