Haraslin: “Sono molto contento di essere qui. Sono tornato in Italia anche grazie al direttore Palmieri”

Il nuovo acquisto in casa Sassuolo Lukas Haraslin – intervistato da TeleReggio – ha parlato del suo ritorno in Italia.

“Ho parlato molto con il direttore Palmieri, siamo rimasti in contatto in questi quattro anni. Mi diceva sempre ‘Lukas hai sbagliato ad andare via dall’Italia’. Dopo quattro anni sono tornato, anche grazie a lui. Sono molto contento di essere qui“.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo