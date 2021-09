Haps: “Ecco perché ho scelto di giocare per il Venezia. Io sono un terzino a tutta fascia”

Ridgeciano Haps, terzino del Venezia acquistato nell’ultimo giorno di mercato dal Feyenoord, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “La mia prima impressione è stata ottima, è una bellissima città e anche il club mi ha impressionato molto. Siamo una buona squadra. Alcuni ancora si devono conoscere, servirà tempo, ma il mister è molto bravo. Ruolo? Ho già giocato in diversi moduli, non mi fa troppa differenza. Io sono un terzino tutta fascia e una delle mie qualità migliori è la spinta offensiva. Mi metto al servizio della squadra e mi adatto abbastanza facilmente ai vari sistemi di gioco che può adottare il tecnico. Credo che il Venezia abbia disputato fin qui delle buone partite, anche se nelle prime due gare è stato lasciato per strada qualcosa di troppo. La squadra però gioca bene, contro l’Empoli ho avuto buonissime sensazioni”.

Foto: Twitter Venezia