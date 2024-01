Hans-Joachim Watzke lascerà il Borussia Dortmund nel 2025

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha annunciato che non prolungherà il suo contratto con il club della Ruhr. “Mi sento come se fossi arrivato al punto in cui dico: ad un certo punto, basta. Per me era importante poter annunciare un’uscita volontaria da questa posizione. Sono molto grato al mio club per avermi dato questa opportunità in questi anni ” – spiega in un comunicato diffuso dal club. “Volevo rendere pubblica la mia partenza molto presto per moderare la transizione nel corso del prossimo anno e della metà di quello successivo”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund