Handanovic: “Vittoria che ha grande valore. Il mio futuro? Le cose si fanno in due”

Samir Handanovic, raggiunto dai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È una vittoria che ha grande valore, per il momento e per com’è arrivata. È un successo di carattere, magari non giocando come le altre volte, ma potrà aiutarci a ritrovare entusiasmo.

Juventus-Inter non è una partita come tutte le altre, noi giocatori lo sappiamo. Torneremo a giocare ogni cinque giorni, questo è importante. Si è parlato tanto di noi, ma la verità è che abbiamo pagato qualcosa fisicamente, perché giocavano sempre gli stessi. Le sconfitte di Champions League ti devastano fisicamente e psicologicamente, per tutte cose oggi era fondamentale vincere e restare attaccati al gruppo scudetto.

La palla che si è impennata dopo pochi minuti e la traversa di Chiellini? Giorgio mi ha spostato, il portiere da così vicino non si può toccare, quindi credo che il VAR avrebbe annullato l’eventuale gol. Chiellini mi ha chiesto scusa, quindi va bene così.

Il dualismo tra portieri? Non ho alcun problema con la competizione, è una cosa normale. Mi fa anche piacere, l’importante è che l’Inter esca più forte da questa situazione (la domanda riguardava anche Onana, ndr). Io devo pensare alle ultime partite di campionato e alla Coppa Italia. Tutto il resto si vedrà, sono un professionista. Non ho il contratto firmato per il prossimo anno, dunque vedremo. Se firmerò il rinnovo? Non lo so, vedremo. Sono da tanti anni qua, le cose si fanno in due. Ad ogni modo, spero di sì. Non dipenderà dall’eventuale titolarità, nessuno la garantisce in una squadra, la questione non è questa“.

