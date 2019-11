Handanovic: “Tre punti che pesano tantissimo. Ora continuiamo così”

Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la pesante vittoria contro il Bologna: “Sono tre punti che pesano tantissimo, anche per come sono arrivati in rimonta. Bisogna sempre giocare allo stesso modo al di là del risultato, questo è uno step da fare. Bisogna continuare così: insistere nei concetti sui quali ci alleniamo. Stiamo migliorando da questo punto di vista. Rispetto al match di Brescia? Non tutte le partite sono uguali, oggi il Bologna pressava a uomo e noi dovevamo saltare la prima pressione per poi andare a giocare sulle punte. Bisogna capire cosa fare di partita in partita”.

Foto: Twitter ufficiale Inter