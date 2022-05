Handanovic suona la carica: “Domani dobbiamo essere più bravi di loro in tutto”

In occasione della vigilia della sfida di domani contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa Samir Handanovic insieme a Simone Inzaghi soffermandosi inizialmente su quanto conti giocare una finale: “Per noi è motivo d’orgoglio, volevamo andare in finale dopo tanti anni e ci siamo riusciti. Poi di partite con la Juve ne abbiamo giocate tre quest’anno e sono state combattute: servirà attenzione e concentrazione. I dettagli decideranno la partita”.

Il portiere sloveno prosegue il suo intervento aggiungendo quanto segue: “Dobbiamo essere più bravi di loro in tutto. Non basta una cosa, come abbiamo visto nelle altre tre partite che sono state equilibrate. A Torino hanno fatto meglio loro, in casa e in Supercoppa noi. Mi aspetto una partita combattuta ed equilibrata”

Handanovic conclude parlando di cosa si aspetta domani dalla squadra: “Voglio vedere la squadra come sempre: dobbiamo giocare a calcio e mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Come ti alleni, giochi: questo è il succo della nostra stagione e di come vedo io il calcio”.

Foto: Twitter Inter