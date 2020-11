Handanovic: “Sapevamo che era il girone più difficile ma c’è ancora speranza”

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta col Real Madrid: “E’ una situazione complicata però la speranza è sempre l’ultima a morire. Sapevamo che era il girone più difficile ma noi ci possiamo stare in questo girone. Dalle parole dobbiamo passare ai fatti e il campo non mente mai, decide chi va avanti e chi non passa”.

E’ emersa l’esperienza del Real Madrid, più abituato a giocare queste partite?

“Sì. Soprattutto quando siamo rimasti in dieci. Il Real Madrid sa palleggiare. Queste squadre sono meno abituate a difendere che a giocare. Giocare è il loro pane, hanno giocatori di qualità che sanno palleggiare e gestire il pallone e questo diventa difficile quando sei con un uomo in meno e devi rincorrere; loro sono bravi a girare il pallone e tu vai a vuoto”.

Foto: Twitter ufficiale Inter