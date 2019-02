Handanovic: “Rigore inesistente, siamo arrabbiati. Icardi? Basta parlarne…”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha così parlato a Sky Sport dopo il rocambolesco pareggio in casa della Fiorentina: “Il rigore? L’hanno visto tutti. C’era prima fallo su D’Ambrosio, poi il rigore è inesistente. Non c’è bisogno di parlare, si vede tutto troppo bene. Adesso siamo arrabbiati, anzi: incazzati. Ma è normale. Partita da chiudere? Sul 3-1 erano non dico morti, ma correvano appena dietro la palla. La punizione di Muriel li ha rimessi in gioco. Sul terzo gol ci siamo abbassati troppo e nessuno ha attaccato la palla, qualche errore c’è stato. Icardi? Non possiamo parlare ogni giorno di questo…”.

Foto: Twitter ufficiale Inter