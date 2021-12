Handanovic: “Non ricordo un’Inter che giocava così bene”

Il portiere dei nerazzurri Samir Handanovic ha rilasciato delle dichiarazioni a Inter Tv. Ecco le sue parole: “La squadra gioca molto bene, stiamo raccogliendo quello che ci appartiene e quello per cui lavoriamo. Non non mi ricordo un’Inter che giocava così bene. Per quello che ho visto io questa gioca meglio. Un’imperfezione di questa squadra? Ho subito pensato al Real Madrid. Abbiamo affrontato 4 volte il Real Madrid anche giocando bene, avevamo la percezione di poterla vincere ma hai sempre perso. C’è mancato un pizzico di qualcosa che loro avevano e noi no”. Foto: Twitter Inter