Handanovic: “Le frasi di Onana sono importanti. La competizione aiuta sia noi che la squadra”

Ancora Samir Handanovic che nella sua lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo compagno di reparto, Onana. L’ex numero uno dell’Ajax ha dichiarato in precedenza che farà il tifo per Samir anche dalla panchina. Proprio a queste parole Handanovic ha risposto.

Queste le sue dichiarazioni.

“Rispetto che Samir sia il titolare e tiferò per lui dalla panchina».

“Sono frasi importanti perché danno serenità all’ambiente, ma sappiamo tutti che ognuno vuole giocare: è giusto e sano così. Non mi avrebbe stupito se avesse detto il contrario. È normale competizione, fa bene a tutti”.

Onana giocherà più rispetto ai suoi secondi del passato?

“Non lo so, ma ci sono tante partite ravvicinate, può succedere di tutto, e decide sempre l’allenatore. Ma da questa nostra competizione ne beneficia la squadra perché ha due portieri forti”.

Quale critica le ha dato più fastidio in questi anni? E quale, invece, ha apprezzato?

“Mi danno fastidio le valutazioni prevenute, che non analizzano le situazioni di gioco per intero. Non voglio entrare nei singoli casi, ma a volte ho visto prevenzione. Se costruisci un pensiero con argomentazioni dietro, allora sì che la critica mi piace. E aiuta”.

