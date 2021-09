Handanovic: “Il Real è in un ottimo stato di forma. Noi siamo determinati e concentrati”

L‘Inter si prepara all’esordio in Champions League nella sfida in programma domani sera a San Siro contro il Real Madrid. A presentare il match contro i Blancos, in conferenza stampa al fianco di mister Simone Inzaghi è intervenuto anche il capitano Samir Handanovic. Ecco le dichiarazioni del portiere:

Benzema e Vinicius Jr. sono in grande forma, la preoccupano? Cosa pensa dell’attacco del Real Madrid?

Ho visto quasi tutte le partite del Real Madrid quest’anno, sono in un ottimo stato di forma, appena toccano il pallone fanno gol e il trio degli attaccanti sta molto bene, toccherà a noi limitarli e fermarli. Sono giocatori che abbiamo incontrato anche l’anno scorso quindi li conosciamo.

Sei uno dei giocatori all’Inter da più tempo, la qualificazione agli ottavi non arriva da qualche anno, questo rischia di essere un freno o non si pensa al passato?

Penso che questo debba essere uno stimolo, questa Inter ha più esperienza, è più consapevole e determinata. Il nostro obiettivo è sempre passare il turno, gli altri anni non siamo riusciti, vuol dire qualcuno è stato più bravo di noi o che non siamo stati all’altezza, però quello è il passato e noi dobbiamo pensare alla partita di domani perché comincia la Champions League.

Foto: Twitter Inter