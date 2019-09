Handanovic: “Giocare la Champions da capitano sarà un’emozione”

Al fianco di Antonio Conte nella conferenza pre-partita in vista di Inter-Slavia Praga si è presentato il capitano nerazzurro Samir Handanovic, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tutti conoscono che allenatore sia Conte, mi sembra superfluo parlarne ora. Il gruppo è stimolante, tanto per noi quanto per i nostri avversari. Mi aspetto uno Slavia che venga a giocare a viso aperto, perché hanno una squadra esperta e sanno quel che vogliono. Speriamo però che alla fine il risultato ci sorrida. Partire con tre vittorie su tre era importante, così da avere sempre più consapevolezza nei nostri mezzi. Dopo la partita di sabato c’è molto entusiasmo, ma l’avversario è tosto. Lo scorso anno ha eliminato il Siviglia in Europa League e ha sempre fatto una bella figura. Da quando sono all’Inter, la squadra si è rinforzata tanto, ma è importante lavorare ancora per diventare sempre più forti. Devi dimostrare ogni tre giorni sul campo di essere più forte di prima, i conti si fanno alla fine. Ovviamente sarò emozionato a giocare da capitano la Champions. Sentire quella musichetta è una sensazione unica. Se non mi emozionasse, non giocherei più a calcio“.

Foto: twitter Inter