Handanovic: “Conosciamo la Juve, per noi questa gara conta molto. Onana? Non mi dà fastidio, la competizione migliora”

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa contro la Juventus: “E’ una partita che conta molto e noi vogliamo vincerla. Immagino come lo vorranno loro. Conosciamo la Juve, faranno una partita tosta e difficile, non ci sono favoriti. Per me è importante, ma anche ai miei compagni”. Su Onana: “Non mi dà fastidio, la competizione migliora, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non a sei mesi”.

FOTO: Twitter Inter