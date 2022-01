Handanovic: “Ci prendiamo il punto, non è mai facile in casa dell’Atalanta. Sorpasso del Milan? Non ci pensiamo”

Il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic ha parlato a Dazn dopo il match pareggiato contro l’Atalanta e dove ha salvato spesso il risultato.

Queste le sue parole: “Non è mai facile contro l’Atalanta, venivamo dalla Supercoppa e ci prendiamo il punto. Oggi c’era meno movimento del solito, per questo tenevo più il pallone. L’Atalanta ha pressato davvero molto bene. Il portiere deve dare i tempi di gioco”.

Sulle parate: “Il salvataggio su Muriel? Ho guardato il pallone. Luis lo conosco dai tempi dell’Udinese, non lo dovevo studiare troppo. Mancano tante partite, ancora non abbiamo fatto nulla e quando non si può vincere si pareggia. Sorpasso del Milan domani? Non deve preoccuparci, ci sono davvero tante partite e c’è tanto lavoro ancora da fare”.

Foto: Twitter Inter