Handanovic: “Abbiamo fatto tutto noi, il derby lo abbiamo perso noi. Restiamo comunque in testa”

Samir Handanovic capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko nel derby contro il Milan: “Abbiamo fatto tutto noi. Il derby lo abbiamo perso noi. Potevamo gestire meglio gli ultimi 15 minuti e lì abbiamo perso il derby. Non c’è tempo per piangere, ci sono tante partite. Bisogna gestire meglio i momenti e andare avanti”.

Come hai vissuto il secondo gol?

“Un portiere si sente sempre di poter far meglio. Se non prendevo gol era meglio”.

Cosa dirai ai ragazzi?

“A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte ti fanno incazzare. Ogni tanto quando perdi non è tutto da buttar via. Bisogna ricompattarci, ci sono tante partite da giocare e noi siamo sempre primi”.

Foto: Twitter Inter