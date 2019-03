Handanovic: “Abbiamo dimostrato di essere i migliori. Non capita a tutti di…”

Samir Handanovic, capitano dell‘Inter, commenta così il successo nel derby sul sito ufficiale del club nerazzurro: “Abbiamo creduto in noi stessi. Abbiamo giocato tante partite, giovedì eravamo in emergenza e abbiamo rimediato una brutta sconfitta, ma dovevamo dimenticarla e preparare il derby, che è arrivato al momento giusto. Abbiamo vinto meritatamente, siamo tutti contenti e ora potremo recuperare un po’. La voglia e la personalità sono venute fuori, non capita a tutti di giocare partite così, abbiamo vinto all’andata e al ritorno, abbiamo dimostrato di essere i migliori. Il rigore di Lautaro? A volte guardo, a volte no. Oggi non ho voluto guardarlo ma va bene così. Ci serve una boccata di ossigeno, staccare un po’ e poi ripartire bene. Avremo tanti scontri diretti in casa, San Siro ci dà una mano e una grande carica quando giochiamo qua, oggi è arrivata una vittoria giusta al momento giusto”.

Foto: Twitter Inter