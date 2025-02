Hancko: “Vittoria col Milan e poi 0-0 in campionato? La continuità è il nostro problema”

Il Feyenoord frena dopo la vittoria in Champions League contro il Milan e strappa soltanto un deludente 0-0 contro il NAC Breda in Eredivisie. Al termine del match, il difensore – chiacchierato in Italia in ottica mercato soprattutto per l’apprezzamento della Juventus – Dávid Hancko ha mostrato delusione per i punti persi: “Siamo ovviamente molto delusi per non aver vinto” – le sue parole riportate da Nacfans.nl -. Abbiamo perso altri due punti e dobbiamo fare scelte migliori in attacco”, ha detto il difensore, che ha mantenuto la porta inviolata. “Certo che è qualcosa che possiamo portare con noi, ma loro hanno avuto anche grandi occasioni nei primi dieci minuti. C’era caos nella nostra area di rigore e sembrava davvero che non fossimo pronti.”

Foto: Instagram Hancko