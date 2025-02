Hancko su Gimenez: “L’ho marcato stretto perché so che non gli piace”

Il Milan è uscito sconfitto per 1-0 contro il Feyenoord, grazie alla rete di Paixao al 3′ di gioco. A parlare della partita, durante un’intervista rilasciata a Uefa.com, è stato il difensore del club olandese Hancko. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una partita fantastica. Ci siamo preparati bene, siamo stati bravi in attacco e in difesa. Abbiamo pressato bene e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Anche i tifosi sono stati fantastici. Ora abbiamo bisogno di costanza, dovremo fare lo stesso la prossima settimana. Ho marcato stretto Gimenez perché so che non gli piace. Ho lavorato bene insieme all’altro difensore centrale e siamo riusciti a bloccare tutto”.

FOTO: Instagram Hancko