Hancko si consola con una grande svolta chiamata Atletico Madrid

23/07/2025 | 18:56:07

La brutta esperienza con l’Al Nassr, ma subito la possibilità per David Hancko di ripartire con una nuova svolta chiamata Atletico Madrid. Una svolta prospettata e anticipata già in mattinata da autorevoli fonti spagnole, l’accordo tra il Feyenoord è molto vicino per una cifra non lontana – tutto compreso – dai 35 milioni. E per Hancko la possibilità di archiviare in fretta gli ultimi giorni non proprio positivi.

Foto: Instagram personale